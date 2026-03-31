https://news.day.az/azerinews/1825035.html "Kupça"sız evlərə də qaz çəkiləcək? - Yeni qayda hazırlanır Bələdiyyə sənədi və etibarnamə ilə qazlaşdırma sahəsində bəzi dəyişikliklər nəzərdə tutulduğu bildirilir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, son günlər əhali arasında bələdiyyə sənədi və etibarnamə ilə çıxarışı olmayan evlərə qaz çəkiləcəyinin mümkün olacağı barədə məlumatlar yayılıb.
"Kupça"sız evlərə də qaz çəkiləcək? - Yeni qayda hazırlanır
Bələdiyyə sənədi və etibarnamə ilə qazlaşdırma sahəsində bəzi dəyişikliklər nəzərdə tutulduğu bildirilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, son günlər əhali arasında bələdiyyə sənədi və etibarnamə ilə çıxarışı olmayan evlərə qaz çəkiləcəyinin mümkün olacağı barədə məlumatlar yayılıb.
İddialara əsasən "Azəriqaz" tərəfindən edilən dəyişikliklə bu normativin qüvvəyə minnəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilib.
Məsələ ilə bağlı "Azəriqaz" tərəfindən yeniliyin olacağı ilə bağlı açıqlama verilmişdi. Yeni qaydaların nə zamandan qüvvəyə minəcəyi isə məlum deyil.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре