https://news.day.az/azerinews/1848416.html Ukraynada yeni Baş nazir bu şəxs oldu Sergey Koretski Ukraynanın yeni Baş naziri olub. Day.Az xəbər verir ki, Ali Rada (parlament) onun namizədliyini dəstəkləyib. Parlamentin 289 üzvü Koretskinin Baş nazir təyin olunmasının lehinə səs verib. Qeyd edək ki, iyulun 14-də parlament Baş nazir Yuliya Sviridenkonu istefaya göndərib. Müvafiq olaraq, hökumət üzvləri də istefa verib
Ukraynada yeni Baş nazir bu şəxs oldu
Sergey Koretski Ukraynanın yeni Baş naziri olub.
Day.Az xəbər verir ki, Ali Rada (parlament) onun namizədliyini dəstəkləyib.
Parlamentin 289 üzvü Koretskinin Baş nazir təyin olunmasının lehinə səs verib.
Qeyd edək ki, iyulun 14-də parlament Baş nazir Yuliya Sviridenkonu istefaya göndərib. Müvafiq olaraq, hökumət üzvləri də istefa verib
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