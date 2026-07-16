https://news.day.az/azerinews/1848416.html Ukraynada yeni Baş nazir bu şəxs oldu Sergey Koretski Ukraynanın yeni Baş naziri olub. Day.Az xəbər verir ki, Ali Rada (parlament) onun namizədliyini dəstəkləyib. Parlamentin 289 üzvü Koretskinin Baş nazir təyin olunmasının lehinə səs verib. Qeyd edək ki, iyulun 14-də parlament Baş nazir Yuliya Sviridenkonu istefaya göndərib. Müvafiq olaraq, hökumət üzvləri də istefa verib

Ukraynada yeni Baş nazir bu şəxs oldu

Azərbaycanca, 16 июля 2026 14:44 (UTC +04:00) 238
Ukraynada yeni Baş nazir bu şəxs oldu

Sergey Koretski Ukraynanın yeni Baş naziri olub.

Day.Az xəbər verir ki, Ali Rada (parlament) onun namizədliyini dəstəkləyib.

Parlamentin 289 üzvü Koretskinin Baş nazir təyin olunmasının lehinə səs verib.

Qeyd edək ki, iyulun 14-də parlament Baş nazir Yuliya Sviridenkonu istefaya göndərib. Müvafiq olaraq, hökumət üzvləri də istefa verib

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