Şəxsiyyət vəsiqəsini girov saxlayanlar CƏRİMƏLƏNƏCƏK - 800 MANAT
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, hər hansı bir mal, xidmət, borc yaxud kirayə müqabilində şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya digər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin girov qoyulması və ya alınması qəti qadağandır.
"Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında" Qanuna görə, bu sənəd yalnız qanunla müəyyən edilmiş müstəsna hallarda (məsələn, hərbi xidmətə çağırış, ev dustaqlığı və s.) səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən müvəqqəti alına bilər. Gündəlik ticarət, iaşə, kirayə obyektləri və ya fiziki şəxslər tərəfindən vətəndaşın sənədinin "təminat" kimi saxlanılması tamamilə hüquqaziddir və qanunsuz idarəçilik növü hesab olunur.
Bu hüquqi qaydanın pozulması fəaliyyət növündən asılı olmayaraq konkret inzibati məsuliyyət və ciddi maliyyə sanksiyaları yaradır. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 567-ci maddəsinə əsasən, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin qanunsuz olaraq alınması və ya girov götürülməsinə görə təqsirkar şəxslər üçün 500 manatdan 800 manatadək məbləğdə cərimə nəzərdə tutulmuşdur. Sənədi qanunsuz şəkildə əlində saxlayan mağaza sahibləri, geyim kirayəsi məntəqələri və ya digər iaşə obyekti rəhbərləri bu maddə ilə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar.
Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi dövlət mülkiyyətidir və onun başqasına girov verilməsi şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi baxımından da böyük risklər daşıyır. Şəxsiyyəti təsdiq etmək məqsədilə xidmət göstərən tərəf sənədə yalnız baxa və ya surətini çıxara bilər, lakin onu özündə saxlaya bilməz.
Nəsimi Ələsgərli
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре