https://news.day.az/azerinews/1849682.html Ukraynada azərbaycanlıya yüksək vəzifə verildi Ukrayna Nazirlər Kabineti daha əvvəl Kiyevin hərbi administrasiyasına rəhbərlik etmiş Timur Tkaçenkonun Kiyev vilayəti administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə təyin edilməsini təsdiqləyib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV yazır.
Ukraynada azərbaycanlıya yüksək vəzifə verildi
Ukrayna Nazirlər Kabineti daha əvvəl Kiyevin hərbi administrasiyasına rəhbərlik etmiş Timur Tkaçenkonun Kiyev vilayəti administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə təyin edilməsini təsdiqləyib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV yazır.
1989-cu ildə Kiyevdə anadan olan Timur Tkaçenko Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin fəal üzvlərindən, Ukraynadakı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının nümayəndəsidir. O, Azərbaycanın Şəmkir rayonundan olan mərhum Firudin Məmmədovun oğludur.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре