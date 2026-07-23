Qonşunun ağacından icazəsiz meyvə yemək OLARMI? - Çoxlarının bilmədiyi qanun
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 174-cü maddəsinə əsasən, qonşu torpaq sahəsindən keçən ağac kökləri və budaqları mülkiyyətinizə ziyan vurursa, onlara qarşı qanuni tədbir görmək hüququnuz var.
Bunun üçün ilk növbədə ağac sahibinə şikayət edilməli və problemin həlli üçün ağlabatan müddət verilməlidir. Əgər həmin müddət ərzində qonşu heç bir addım atmazsa, torpaq sahibi mülkiyyətinə keçən budaq və kökləri kəsib özündə saxlamaq ixtiyarına sahibdir.
Torpaq sahəsinə düşən meyvələrin mülkiyyət hüququ isə onların hansı şəraitdə yer dəyişməsindən asılı olaraq tənzimlənir. Qanunvericiliyə görə, qonşu ağac və ya kolun meyvələri təbii yollarla (məsələn, külək və ya öz çəkisi ilə) sizin torpaq sahənizə düşərsə, həmin meyvələr rəsmi olaraq sizin mülkiyyətiniz sayılır. Lakin bu qayda meyvələrin qəsdən və ya süni müdaxilə ilə qonşunun sahəsinə salındığı hallara şamil edilmir.
Digər tərəfdən, əgər mülkiyyətçi öz torpağındakı tikililərin və üst tikililərin üzərinə qonşudan uzanan budaqların keçməsinə icazə verirsə və onların kəsilməsini tələb etmirsə, hüquqi vəziyyət dəyişir. Belə vəziyyətdə, hələ budaqda olan və kəsilməyən meyvələr üzərində mülkiyyət hüququ birbaşa həmin torpaq sahibinə məxsus hesab edilir. Yəni, sizin ərazinizə çıxan budaqlardakı yetişmiş məhsulu toplamaq qanuni haqqınızdır.
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