https://news.day.az/azerinews/1849795.html Qonşunun ağacından icazəsiz meyvə yemək OLARMI? - Çoxlarının bilmədiyi qanun Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 174-cü maddəsinə əsasən, qonşu torpaq sahəsindən keçən ağac kökləri və budaqları mülkiyyətinizə ziyan vurursa, onlara qarşı qanuni tədbir görmək hüququnuz var. Bunun üçün ilk növbədə ağac sahibinə şikayət edilməli və problemin həlli üçün ağlabatan müddət verilməlidir.

Qonşunun ağacından icazəsiz meyvə yemək OLARMI? - Çoxlarının bilmədiyi qanun

Azərbaycanca, 23 июля 2026 16:21 (UTC +04:00) 316
Qonşunun ağacından icazəsiz meyvə yemək

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 174-cü maddəsinə əsasən, qonşu torpaq sahəsindən keçən ağac kökləri və budaqları mülkiyyətinizə ziyan vurursa, onlara qarşı qanuni tədbir görmək hüququnuz var.

Bunun üçün ilk növbədə ağac sahibinə şikayət edilməli və problemin həlli üçün ağlabatan müddət verilməlidir. Əgər həmin müddət ərzində qonşu heç bir addım atmazsa, torpaq sahibi mülkiyyətinə keçən budaq və kökləri kəsib özündə saxlamaq ixtiyarına sahibdir.

Torpaq sahəsinə düşən meyvələrin mülkiyyət hüququ isə onların hansı şəraitdə yer dəyişməsindən asılı olaraq tənzimlənir. Qanunvericiliyə görə, qonşu ağac və ya kolun meyvələri təbii yollarla (məsələn, külək və ya öz çəkisi ilə) sizin torpaq sahənizə düşərsə, həmin meyvələr rəsmi olaraq sizin mülkiyyətiniz sayılır. Lakin bu qayda meyvələrin qəsdən və ya süni müdaxilə ilə qonşunun sahəsinə salındığı hallara şamil edilmir.

Digər tərəfdən, əgər mülkiyyətçi öz torpağındakı tikililərin və üst tikililərin üzərinə qonşudan uzanan budaqların keçməsinə icazə verirsə və onların kəsilməsini tələb etmirsə, hüquqi vəziyyət dəyişir. Belə vəziyyətdə, hələ budaqda olan və kəsilməyən meyvələr üzərində mülkiyyət hüququ birbaşa həmin torpaq sahibinə məxsus hesab edilir. Yəni, sizin ərazinizə çıxan budaqlardakı yetişmiş məhsulu toplamaq qanuni haqqınızdır.

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Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 897
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AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 920
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 662
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 863
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 631
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Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 265
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 458
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Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 991
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 904
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 606
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 628
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Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 668
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 1 023
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