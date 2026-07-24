https://news.day.az/azerinews/1850049.html Cəriməsini ödəməyən şəxsi nə gözləyir? İnzibati xətaya görə kəsilən cərimələr qanunvericiliklə müəyyən edilmiş konkret vaxt çərçivəsində ödənilməlidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq bəndlərinə əsasən, barəsində cərimə tətbiq edilən şəxs qərarın rəsmi surətini aldığı və ya qanuni qüvvəyə mindiyi gündən etibarən ən geci 30 gün müddətinə cəriməni tam şəkildə ödəməlidir.

Cəriməsini ödəməyən şəxsi nə gözləyir?

Azərbaycanca, 24 июля 2026 16:46 (UTC +04:00) 332
Cəriməsini ödəməyən şəxsi nə gözləyir?

İnzibati xətaya görə kəsilən cərimələr qanunvericiliklə müəyyən edilmiş konkret vaxt çərçivəsində ödənilməlidir.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq bəndlərinə əsasən, barəsində cərimə tətbiq edilən şəxs qərarın rəsmi surətini aldığı və ya qanuni qüvvəyə mindiyi gündən etibarən ən geci 30 gün müddətinə cəriməni tam şəkildə ödəməlidir. Əgər şəxsə tətbiq olunan cərimə yol hərəkəti qaydalarının pozulması ilə bağlıdırsa, qanunvericilik sürücülərə xüsusi güzəştlər də təqdim edir. Belə ki, cərimə barədə qərar elektron kabinetə yerləşdirildiyi və ya rəsmi bildiriş verildiyi gündən etibarən 15 təqvim günü ərzində ödənildikdə, cərimə məbləğinin 10 faizi həcmində endirim tətbiq edilir.

Müəyyən edilmiş 30 günlük könüllü ödəmə müddəti başa çatdıqdan sonra cəriməni vaxtında ödəməyən şəxslərə qarşı avtomatik olaraq əlavə maliyyə sanksiyaları işə düşür. Qanuna əsasən, ödəniş gecikdirildiyi hər növbəti gün üçün cərimə məbləğinin üzərinə 1 faiz miqdarında dəbbə pulu (faiz) hesablanmağa başlayır. Lakin bu qayda sonsuza qədər davam etmir; toplanan dəbbə pulunun ümumi məbləği ilkin cərimə məbləğindən çox ola bilməz. Əgər cərimə növü yol hərəkəti qaydaları ilə bağlıdırsa və sürücü qərarın icrasından qəsdən yayınırsa, qərarın çıxarıldığı vaxtdan 3 ay keçdikdən sonra cərimə ödənilənədək nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması və cərimə meydançasına aparılması barədə xüsusi qərar qəbul edilir.

Cərimənin ödənilməməsi faktı daha uzun müddət davam etdikdə, iş icra sənədi kimi məcburi qaydada icra olunması üçün məhkəmə icraçılarına (Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş İdarəsinə) yönləndirilir. "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, məhkəmə icraçıları borclunun bank hesablarına həbs qoya, onun rəsmi əməkhaqqından və ya digər gəlirlərindən məcburi tutulmalar edə bilərlər.

Bundan əlavə, cəriməni ödəməkdən boyun qaçıran şəxslərin ölkədən çıxışına müvəqqəti məhdudiyyət (stop) qoyulması və nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması kimi sərt hüquqi tədbirlər reallaşdırılır. Əgər şəxs qəsdən və mütəmadi olaraq məhkəmə qərarını icra etməzsə, iş məhkəməyə gedə bilər və şəxs inzibati həbs və ya ictimai işlər cəzasına məhkum edilə bilər.

Nəsimi Ələsgərli

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