https://news.day.az/azerinews/1850192.html Elnur Kərimovu ilan sancdı Əməkdar artist Elnur Kərimov xəstəxanalıq olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə aktyor özü sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. O bildirib ki, onu ilan sancıb və hazırda xəstəxanada müalicə alır. "İlan sancması yaman olurmuş" deyə, E.Kərimov paylaşımında yazıb.
Elnur Kərimovu ilan sancdı
Əməkdar artist Elnur Kərimov xəstəxanalıq olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə aktyor özü sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. O bildirib ki, onu ilan sancıb və hazırda xəstəxanada müalicə alır.
"İlan sancması yaman olurmuş" deyə, E.Kərimov paylaşımında yazıb.
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