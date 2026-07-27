https://news.day.az/azerinews/1850543.html Paşinyan və Putin arasında telefon danışığı olub Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. APA xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Tərəflər Rusiya-Ermənistan gündəmi, xüsusilə iqtisadi münasibətlərdə yaranmış problemlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
Paşinyan və Putin arasında telefon danışığı olub
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.
APA xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tərəflər Rusiya-Ermənistan gündəmi, xüsusilə iqtisadi münasibətlərdə yaranmış problemlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
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