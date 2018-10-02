В Центре мугама состоялась презентация книги «В твоих руках» - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялась презентация книги Захры Бадалбейли "В твоих руках".

Захра Бадалбейли известна как музыкальный координатор "Евровидения" в Азербайджане, советник по культурным мероприятиям первых Евроигр, а также бизнес-вуман. Но поэзия занимает особое место в ее жизни. Захра пишет стихи с 10 лет и добилась немалых успехов в своем творчестве. Она становилась номинантом Российской Национальной литературной премии "Поэт года-2014", а ее стихи популярны в Сети.

"Зная автора этой книги с самого детства, я честно и внимательно пытаюсь анализировать ее творчество, замечая недостатки и радуясь достоинствам ее поэзии. Начиная с любовной и восторженной лирики, она постепенно приходит к осмыслению более глубоких тем..." - именно эти слова, сказанные о Захре Бадалбейли популярным писателем Чингизом Абдуллаевым, нашли свое место в книге и помогают читателям, впервые взявшим в руки книгу автора, по достоинству оценить ее творчество.

Вечер презентации, как и ожидалось, был великолепно организован. После показа фильма, снятого специально к презентации книги "В твоих руках", в исполнении друзей автора, известных актеров и музыкантов прозвучали стихи, вошедшие в сборник "В твоих руках", и произведения известных композиторов.

Так, в прочтении Тургая Манафова прозвучало стихотворение "Все отдам", Наргиз Таирова прочла "Навечно", Эльнара Гасанали - "Посвящение", Нателла Керимова - "Берегите сердца", Олег Амирбеков прочел "Рай на земле", Максуд Мамедов - "Неси любовь, не разрушенье", а Расим Бадалбейли прочел стихотворение "Бусы".

Стихи звучали и в исполнении автора. "Мои горизонты" в прочтении Захры Бадалбейли, как и исполнение других чтецов вызвало бурные аплодисменты зала.

Но в этот вечер автор стихов также выступила в качестве музыканта.

В исполнении Захры Бадалбейли (фортепиано) и Джейлы Сеидовой (скрипка) прозвучали произведения Астора Пьяццоллы "Oblivion" и "В ритме танго", а также "The promises" Рольфа Ловланда.

Друзья поэтессы - известная пианистка Саида Тагизаде и заслуженный артист Азербайджана, виолончелист Алексей Милтых исполнили "Вокализ" Сергея Рахманинова и "Прелюдию и танец" из балета "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли.

Также Саида Тагизаде исполнила произведение Мурада Кажлаева "Любимая мелодия".

С сольными номерами выступили и заслуженные артисты, известные джазовые пианисты Эмиль Афрасияб и Исфар Сарабский.

Каждое исполнение было встречено продолжительными овациями публики, среди которых были не толко поклонники творчества Захры Бадалбейли и ее друзья, но и известные деятели культуры, писатель Чингиз Абдуллаев, шоумен Мурад Дадашев, популярная певица Тунзаля Агаева, заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев и другие.

Выступив в заключении вечера, Захра Бадалбейли выразила благодарность всем своим друзьям, которые разделили сцену вместе с ней, а также всем тем, кто пришел на презентацию и устроил настоящий праздник.

Н. Гасымова