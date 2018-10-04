В Центре мугама состоялся интересный концерт в рамках проекта “Yaradanlar və yaşadanlar”

На днях в Международном центре мугама при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики состоялся интересный концерт в рамках совместного проекта Центра мугама и Телеканала "Культура" Азербайджанского Телевидения и Радио под названием "Yaradanlar və yaşadanlar".

Мероприятие было посвящено жизни и творчеству композитора Гаджибабы Гасанова.

Заслуженный артист Рашад Ильясов, профессор Видади Халилов, доцент Бакинского славянского университета Алмаз Мамедова и дочь композитора Гюльбениз Мехтиева в рамках вечера рассказали зрителям о жизни и творчестве Гаджибабы Гасанова, поделились воспоминаниями о нём.

На концерте в сопровождении инструментального ансамбля "Səadət" под руководством народного артиста Агаджабраила Абасалиева выступили народные артисты Айгюн Байрамова, которая исполнила песню "Unuda bilmirəm", Гюльяз Мамедова с песней "Tarçalan oğlan", а также заслуженные артисты Алмаз Оруджева, исполнившая "Yağma yağış", и Эхтирам Гусейнов, спевший "Eşqimin növrağı". Также в рамках концертной программы своим выступлением публику порадовали солисты Азербайджанского Телевидения и Радио Ровшан Азиз, исполнивший "Ara məni sevgilim", Равана Амирасланлы, спевшая "Xatirələr", и Садаф Будагова с песней "Bənövşə". Одним из последних номеров зрителям была представлена песня "Mənim səsim" в исполнении Гюльяз Мамедовой, Раваны Амирасланлы и Садаф Будаговой.

Каждое выступление талантливых исполнителей сопровождалось аплодисментами. Завершился концерт продолжительными овациями.

Н. Гасымова