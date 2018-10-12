В Центре мугама состоялся инструментальный концерт в рамках Фестиваля азербайджанских народных песен - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялся концерт в рамках фестиваля "Азербайджанские народные песни", проводимого каналом "Mədəniyyət" Азербайджанского Телевидения и Радио при содействии Центра мугама.

На концерте народный артист Рамиз Гулиев (тар), Низами Алиев (фортепиано), Лейла Алиева (фортепиано) и Сеймур Гасанов (гармонь) исполнили народные песни в новой аранжировке.

Новое звучание знакомых всем песен в исполнении талантливых артистов вызвало восторженные аплодисменты публики.

Отметим, что продолжающийся с 8 октября фестиваль "Азербайджанские народные песни" завершится 12 октября. На фестивале народные песни представлены в различных жанрах.

Добавим, что 15 октября в 19:00 в Центре мугама в рамках Baku International Jazz Festival выступит всемирно известный джазовый исполнитель, пианист Леонид Пташка.

Билеты можно приобрести в кассах города, центрах "АSAN xidmət" и на сайте İticket.az.

Н. Гасымова