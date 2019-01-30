Азербайджанский музей ковра запускает проект для слабовидящих

Азербайджанский музей ковра запускает очередной международный выставочный проект - экспозицию "Прикосновение к истории и традициям", рассчитанную на слабовидящих и незрячих посетителей, которая откроет новую страницу в истории отечественного музейного дела. Отметим, что это первый социальный проект подобного рода в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, в течение всего февраля 2019 года Министерство культуры Азербайджана, Азербайджанский музей ковра и группа компаний "Azersun Holding" при поддержке молодежной организации "Волонтеры ASAN" и British Council, и при информационной поддержке ASAN Radio представит зрителям совместный азербайджано-турецкий выставочный проект "Прикосновение к истории и традициям".

В его основу легла передвижная выставка турецкой общественной организации GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve İnsani Yardım, которая уже имела большой успех в Турции и других странах.

Исходная экспозиция состоит из 15 предметов - копий великих экспонатов музеев мира (слепки, гипсовые миниатюры, небольшие бюсты древнегреческих философов и мифических героев). В свою очередь, Азербайджанский музей ковра дополнил этот проект оригинальной частью экспозиции, в которую вошли экспонаты, специально изготовленные для этого проекта ткачами из отдела традиционных технологий музея. Это миниатюрные образцы ворсовых ковров, а также всех разновидностей безворсовых - паласа, килима, шедде, зили и др. Разницу в переплетении, характерную для каждой разновидности ковров, слабовидящие и незрячие посетители смогут наглядно оценить тактильным способом. Кроме того, ко всем экспонатам прилагаются специальные аудиозаписи и письменные материалы, написанные шрифтом Брайля. Аудиозаписи и письменные материалы предоставлены на азербайджанском и английском языках.

В рамках выставки будут организованы мастер-классы для слабовидящих и незрячих по ткачеству ворсовых и безворсовых ковров, а также по макраме.

Добавим, что данный социальный проект призван стать пилотным в своем направлении в нашей стране. В течение ближайших месяцев подобный способ демонстрации экспонатов будет широко внедрен в выставочную деятельность Азербайджанского музея ковра.

Н. Гасымова