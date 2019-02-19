Ведущей четвертого Фестиваля буктрейлеров Азербайджана будет заслуженный работник культуры Лейла Гулиева, сообщил Trend учредитель и директор фестиваля, киноактер Руслан Сабирли. Лейла Гулиева была ведущей гала-вечера третьего Фестиваля буктрейлеров в 2018 году, передает Day.Az.

Денежные призы за первое, второе и третье места - 1.000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Самый лучший мобильный буктрейлер" - 1.000 манатов.

Буктрейлер - это видеоролик или трейлер, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, нацеленное на ее продвижение среди читателей.

Цели фестиваля - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливой и креативной молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе.

Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы и мобильного оператора Azercell Telecom. Фестиваль буктрейлеров проводится с 2016 года и приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля.

Подробную информацию можно получить на сайте www.booktrailer.az и в Facebook странице www.facebook.com/BooktrailerFest. По всем вопросам обращаться на festival2019@booktrailer.az. Последний день приема работ: 1 апреля 2019 года.

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