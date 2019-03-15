В Азербайджане стартовал проект Azerbaijan Golden Kids Awards 2019, организованный Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана), сообщила автор проекта, руководитель департамента культуры и искусств AKİB Улвия Бабирли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект, посвященный Международному дню зашиты детей 1 июня, реализуется во второй раз с участием детей от 5 до 16 лет. Постеры участников будут распространяться в социальных сетях в апреле-мае. Главная цель - выявление талантов и создание возможностей для развития их потенциала. Победителям в различных номинациях будет вручен кубок Golden Kids Awards. Среди номинаций - "Лучший художник", "Лучший вокалист", "Лучший поп-исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая модель", "Лучший пианист", "Лучший скрипач", "Лучший детский хор", "Лучший танцор", "Лучший танцевальный ансамбль", "Лучший актер", "Лучший ведущий", "Лучший шахматист", "Лучший спортсмен". Гала-вечер будет проведен 1 июня в Баку.

Для участия отправить видео и автобиографию на goldenkidsazerbaijan2019@gmail.com.

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