14 марта в Международном центре мугама состоялся очередной конкурсный день финальной стадии телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана при содействии Фонда Гейдара Алиева, при организационной поддержке Азербайджанского телевидения и участии министерства культуры Азербайджана.

На этот раз жюри в составе признанных мастеров и знатоков мугама, народных артистов Азербайджана Алибабы Мамедова, Арифа Бабаева, Сакины Исмаиловой, Мансума Ибрагимова, Мелекханум Эйюбовой, секретаря Союза композиторов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Сардара Фараджева и секретаря Союза писателей Азербайджана Ильгара Фахми оценивало выступления вторых десяти конкурсантов.

Перед началом конкурсной части была прослушана хранящаяся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения запись выступления легенды азербайджанского мугама, ярчайшего представителя Шушинской певческой школы Сеида Шушинского, прозванного Джаббаром Гарягды оглы - "жемчужиной восточной музыки".

Затем прошла сама конкурсная программа в сопровождении ансамбля музыкантов, в составе которорго выступили Рустам Муслимов (тар), Эльнур Салахов (кеманча), Адиль Муслимов (балабан), Сиявуш Керимов (нагара), Айсу Садыгова (канон) и Идрис Гусейнов (уд).

Все участники, первым из которых выступил Афган Махмудов, представили свои конкурсные номера. Вслед за первым участником выступили Сума Тапдыгова, Раван Гачаев, Зибяр Заманова, Бехнам Алайи, Наджиба Мамедова, Вялиш Мирзоев, Тюркана Наджафова, Мурад Рустамзаде и Зульфия Джабраилзаде.

После каждого участника членами жюри производился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.

По совокупности двух первых конкурсных дней участники получили следующие баллы:

Фаик Акберов, Хейрат Ибаев, Хаял Гусейнов, Галям Годжаманова, Илаха Рустамова, Раван Гачаев, Наджиба Мамедова, Вялиш Мирзоев, Тюркана Наджафова, Мурад Рустамзаде и Зульфия Джабраилзаде - по 63 балла;

Гусейн Сяба - 62 балла;

Афган Махмудов и Сума Тапдыгова - по 61 балл;

Тариэль Велиев - 60 баллов;

Мехрана Мамедова - 59 баллов;

Заур Мурсалов и Зибяр Заманова - по 58 баллов;

Бехнам Алайи - 57 баллов;

Мехин Гараева - 56 баллов.

Все конкурсанты продолжают участие. Выбывших пока нет.

Отметим, что очередной конкурсный день - 19 марта.

Н. Гасымова