6 апреля в рамках литературного проекта "Söz" ("Слово") в Международном центре мугама при поддержке Министерства культуры Азербайджана состоялась встреча с всемирно известным поэтом, доктором филологических наук, профессором, президентом сената Делавэрского университета США Александром Селимовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии Александр Селимов прочитал стихи, ответил на вопросы зрителей.

Бакинская публика проявила большой интерес к творчеству поэта.

Отметим, что Александр Селимов родился в Махачкале в 1963 году в семье преподавателей и деятелей искусства. Окончил Дагестанский университет в 1986 году и до 1989 года работал военным переводчиком в отделе международных отношений Министерства вооруженных сил Кубы. В 1990 году поступил в магистратуру Делавэрского университета в США, а после окончания - в аспирантуру Пенсильванского университета. Защитил степень доктора философии по специальности "Испанский язык и литература" в 1996 году. Преподает испанскую и латиноамериканскую литературу в Делавэрском университете. Является членом Пен-клуба США, Академии американских поэтов, почетным членом Союза писателей и художников Боливии, почетным послом культуры ЮНЕСКО. Он автор книг и литературных статей, опубликованных в Испании, США, Канаде, Южной Корее и Азербайджане.

Среди его книг особо выделяется сборник стихов "Вызов и другие поэмы", получивший почетную премию Виктория Урбано в 2018 году. Книга была опубликована Иберо-Американским литературным сообществом. В нее также включены стихи, посвященные жертвам Ходжалинского геноцида.