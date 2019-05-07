В Международном центре мугама состоялся показ спектакля "Danabaşlar" по мотивам произведений выдающегося азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедкулизаде, поставленного при участии студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Мероприятие прошло в рамках совместного проекта "Yeni nəsil dəvət edir" Центра мугама и Университета культуры и искусств.

Режиссером-постановщиком спектакля является руководитель курса, заслуженная артистка Азербайджана Ягут Пашазаде, автор инсценировки - МирСахиб Агазаде, постановка сценической речи - доцент Надир Гусейнов.

Спектакль был поставлен на основе событий, описываемых в произведениях Джалила Мамедкулизаде - "События в селении Данабаш", "Школа селения Данабаш", "Почтовый ящик" - и некоторых других фельетонах писателя, а расположенная в центре сцены книга, покрытая черной вуалью, символизировала его произведение "Книга моей матери".

Творчество Джалила Мамедкулизаде, представляющего критический реализм в азербайджанской литературе, актуально и сегодня. В нем в ироничной форме отражаются некоторые черты и особенности общества его времени, не утратившие своей злободневности и в наши дни. Спектакль поставлен в жанре грустной комедии, отражающейся во всем творчестве выдающегося Джалила Мамедкулизаде.

Яркая игра актеров, ясная сценическая речь и оформление спектакля были по достоинству оценены зрителями.

В завершении вечера режиссер спектакля Ягут Пашазаде поблагодарила всех участников постановки и выразила признательность руководству Центра мугама за поддержку молодежи.

Н. Гасымова