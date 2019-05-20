На днях в Международном центре мугама состоялась церемония вручения литературной премии "Qızıl Kəlmə".

Выступивший на церемонии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил весомый вклад премии "Qızıl Kəlmə" в развитие азербайджанской литературы. Было отмечено, что работа по стимулированию литературной деятельности и поддержанию творческих союзов в целом всегда рассматривалась как приоритетное направление в деле формирования художественного и эстетического вкуса в стране, а также воспитания молодежи в духе гармоничного развития и любви к вековому культурному наследию народа. Эти приоритеты были определены еще в годы деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно продолжаются и развиваются в наши дни, находясь под неустанным вниманием и заботой руководства страны.

Всего для участия в 5 номинациях было представлено 58 литературных произведений, по итогам рассмотрения которых были выявлены победители в номинациях, а также отмечены две работы молодых авторов специальным призом "Шанс".

На церемонии награждения были вручены дипломы и денежные призы литературной премии "Qızıl Kəlmə", победителями которой стали:

в номинации "Проза": Шариф Агаяр за книгу "Arzulardan sonrakı şəhər" и Мубариз Оран за книгу "Balıq gülüşü";

в номинации "Поэзия": Салам Сарван за книгу "Heykəl tənhalığı", Вагиф Бехменли за книгу "Qansız savaş" и Ибрагим Ильяслы за книгу "Şair olmaq zülümdü";

в номинации "Литературная критика и публицистика": Ягуб Бабаев за книгу "История азербайджанской литературы (XIII-XVIII века)", Абид Тахирли за книгу "Печать: язык, сила и зеркало народа";

в номинации "Художественный перевод с оригинала": Вилает Гаджиев за роман Гейнриха Бёлля "Kişisiz ev", Сейфаддин Гусейнли за роман Джулиана Барнса "Aqibət duyğusu";

в номинации "Художественные произведения для детей": Рейхан Юсифгызы за книгу "Dostum Mimi", Солмаз Аманова за книгу "İlmənin macəraları", Рафиг Юсифоглы за книгу "Nağıl qapısı".

Приз "Шанс" был вручен молодым авторам Шагане Мушфиг за книгу "Şahanənin nağılı" и Садигу Гараеву за книгу "Sahibsiz kölgələr".

В завершение церемонии члены жюри конкурса, в составе которого были народный поэт Сабир Рустамханлы и доктор философии по филологии Эльнара Акимова, рассказали о значении премии "Qızıl Kəlmə" в развитии азербайджанской литературы, расценивая ее учреждение министерством культуры Азербайджана как весомый вклад в сохранение и развитие духовных и нравственных ценностей народа.

Н. Гасымова