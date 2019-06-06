5 июня в парке имени Тараса Шевченко города Киева состоялся фестиваль восточных культур KyivEastFest, приуроченный к окончанию праздника месяца Рамазан. Организатор фестиваля - Исламский культурный центр, главный партнер фестиваля - Киевская городская государственная администрация, а также Институт имени Юнуса Емре в Киеве и другие организации.

Цель фестиваля - познакомить киевлян и гостей города с культурой восточных народов, содействовать толерантному и гармоничному взаимодействию между разными культурами и народами. На фестивале были представлены локации разных народов Востока. А также была расположена главная сцена, где проходили выступления этноколлективов. На локациях были представлены предметы быта, кухонь, ремесел разных народов.

Азербайджанскую локацию и направление в рамках фестиваля организовывала при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана руководитель украино-тюркских проектов Марина Гончарук.

Также среди партнеров азербайджанской локации была турецкая Ассоциация евразийских экономических отношений "EkoAvrasya".

"Я очень рада, что в который раз на высоком уровне организовываю презентацию азербайджанской культуры для киевлян и гостей города. Хочу выразить благодарность за поддержку Государственному комитету по работе с диаспорой Азербайджана и турецкой Ассоциации евразийских экономических отношений "EkoAvrasya". Думаю презентация Азербайджана в рамках фестиваля - это еще один важный шаг на пути украино-азербайджанского культурного диалога", - отметила Марина Гончарук.

Для гостей мероприятия от азербайджанской локации выступали народный артист Украины Гурбан Аббасов и певица Наталья Кудряшова, а также ансамбль "Кавказ" под руководством Ниджата Мирзоева. На азербайджанской локации также состоялась презентация книги азербайджанской писательницы Афаг Масуд, в связи с чем локацию посетил международный секретарь по вопросам литературы Европейской академии наук, искусств и литературы Дмитрий Чистяк. Книга, переведенная на украинский язык, вызвала большой интерес у посетителей фестиваля.

На азербайджанской локации также была представлена выставка картин художника Аскера Джавадова. Была подготовлена азербайджанская кухня, которую для киевлян подготовила Гюнай Гусейнова.

На самой локации кроме вышеперечисленного можно было увидеть много предметов быта, ремесел азербайджанского народа. Высокий уровень подготовки азербайджанской локации отметили организаторы фестиваля и общественные деятели Украины. Локацию посетили видные общественные и культурные деятели Украины, в частности глава киевского офиса Института имени Юнуса Емре в Киеве Ендер Коркмаз, руководство украинского офиса турецкой ассоциации евразийских экономических отношений "EkoAvrasya", заведующая библиотекой имени Самеда Вургуна Галина Чеботарева, глава Департамента культури Киевской городской государственной администрации Диана Попова и многие другие.

Н.Гасымова

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