2 сентября на сцене Международного центра мугама выступил мексиканский пианист Хесус Лепе Рико. Концерт мексиканского пианиста в Азербайджане был организован по инициативе посольства Мексики в Азербайджане при содействии Международного центра мугама.

Как сообщает Day.Az, пианист исполнил произведения таких выдающихся композиторов как И.С. Бах, Л.В. Бетховен и Ф, Шопен, а также произведения мексиканских композиторов Кастро и Белисарио.

Отметим, что Международный центр мугама, будучи концертным и научно-исследовательским учреждением, продолжает расширять свои международные связи с функционирующими в нашей стране посольствами иностранных государств в сфере концертной, а также научно-исследовательской деятельности и осуществляет проекты совместного характера, целью которых является пропаганда национального наследия. До сих пор были реализованы многочисленные совместные проекты с Китаем, Австрией, Мексикой, Бразилией, Индонезией, Грузией, Индией, Францией, Россией и другими странами.

Н. Гасымова

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