В Центре Гейдара Алиева прошел гала-вечер романтической комедии "Жара", который стал ярким событием в культурной жизни страны, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный продюсер фильма, известный певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов вместе со своей командой осуществил потрясающий проект как в кинематографическом плане, так и с точки зрения мощной пропаганды Азербайджана, традиций и обычаев страны.

Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля "Жара", состоявшегося в июле 2018 года в Баку. В главных ролях: Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Магомед Муртазаалиев, Сергей Чирков, Дмитрий Лысенков, Антон Лапенко, Николай Шрайбер. С азербайджанской стороны в фильме снялись Фуад Османов, Гюнешь Мехтизаде, Джаваншир Хадыев, Ярослав Трифонов, Юлия Гейдарова и другие. В съемках приняли участие артисты российского шоу-бизнеса: EMIN, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Лолита, Глюк'oza, Александр Маршал, Юлия Барановская и другие.

Производство - TeamFilms, креативный продюсер и автор сценария - Фуад Ибрагимбеков, автор идеи проекта и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дуня Лисова, оператор-постановщик - Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко.

Сюжет фильма начинается в самолете со звездами российской эстрады на борту. Все они летят на фестиваль "Жара" в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация различных напитков... Среди них и восходящая звезда, победительница проекта "Голос" Даша Стеклова, которая летит в столицу Азербайджана вместе со своим мужем-продюсером. Однако она неожиданно отказывается выступать на фестивале "Жара" и по прибытии в Баку сбегает от звездной компании со своим другом-блогером. Они случайно знакомятся с симпатичным парнем по имени Мурад и его бесшабашным другом Рамином. Гости из Москвы решают прогуляться по Баку, где их ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают Даше осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой...

Фильм был встречен овациями зрителей! И действительно, советуем всем посмотреть эту блестящую картину!

Творческий коллектив поделился с Trend впечатлениями о фильме

Эмин Агаларов: "Трудно оценивать собственную работу, и ждем мнений бакинской публики после выхода фильма в широкий прокат. Могу сказать, что в Москве презентация прошла на ура, а если фильм понравится и нашей публике, то можем снять продолжение. Во время реализации проекта мы ставили для себя несколько задач. Во-первых, красиво показать Баку, и, думаю, у нас это отлично получилось. Хотели отобразить летнюю атмосферу фестиваля "Жара", столицы Азербайджана, чтобы люди могли "заразиться" увиденным и захотели приехать в страну, где они прежде не были. Я думаю, нам удалось сделать задуманное, так как после презентации в Москве прочитали в соцсетях много комментариев - "Обязательно приеду в Баку", "Не знали, что там так красиво" и т.д. Во-вторых, мы ставили перед собой кинематографическую задачу - создать настоящий полнометражный комедийный фильм, что в последнее время делается редко. Можно легко снять смешной фильм, но сделать его интеллигентным, без пошлостей и с юмором - задача не из простых. Еще мы хотели показать азербайджанцев такими, как есть, - талантливыми, красивыми, харизматичными, добродушными и гостеприимными".

Теймур Джафаров: "Мы сделали фильм с огромной любовью, вложили в него много труда. Хотелось бы отметить, что впервые в 21 веке прозвучит азербайджанская речь в российских кинотеатрах, в более чем тысяче залов покажут нашу картину, многие увидят новый Баку, нашу прекрасную столицу. Мне хочется выразить искреннюю признательность всему творческому коллективу за огромный труд и пожелать дальнейших успехов".

Наиль Абдрахманов, сыграл главного героя Мурада: "Недавно была премьера фильма в Москве, и картина была очень хорошо встречена. А впечатления от съемок фильма и от Баку самые потрясающие! Баку - реально очень красивый город, здесь очень добродушные люди и вкусная национальная кухня. Мне было очень интересно, будучи татарином по национальности, сыграть азербайджанца. У нас восточные корни, но чтобы воплотить национальный колорит, я гулял по городу, смотрел достопримечательности, посетил Старый город (Ичеришехер), общался с людьми, в чем мне очень помогла партнер по фильму Гюнеш Мехтизаде. Фильм уже выходит в прокат, и приглашаю всех посмотреть нашу картину".

Гюнеш Мехтизаде, сыграла Дениз, невесту Мурада: "Мне было очень приятно сниматься в фильме, где было много звезд. Фильм снимался в родном Баку, одна часть - в Ичеришехер, который я очень люблю. Впечатления очень солнечные, как с азербайджанского и переводится мое имя Гюнеш (смеется). Съемки проходили летом, и под стать названию фильма и фестиваля была настоящая жара. Но все проходило настолько дружно и интересно, на позитивной волне с актерами, что был настоящий релакс. Я обрела много друзей и большой творческий опыт для дальнейшей профессиональной деятельности".

Магомед Муртазаалиев, сыграл Рамина, друга Мурада: "В фильме я сыграл друга Мурада, который вернулся из Москвы, был там неудачником, а в Баку решил стать гидом. В фильме снималось много звезд, что требовало большой ответственности, а также были комедийные ситуации, связанные с моим персонажем, и большинство из них придумал я сам, импровизировал на съемочной площадке. Можно сказать, что я играл самого себя. Мы с Наилем удачно дополняли друг друга. Я - дагестанец, Наиль - татарин, а играли мы в кино азербайджанцев. И теперь бакинский зритель оценит, получилось ли у нас это. В Москве всем понравилось, теперь ждем отзывов от Баку. Это моя вторая роль в кино, и я надеюсь, что благодаря этому фильму меня заметят и будут больше приглашать на съемки картин и сериалов. Более того, у нас с Наилем возникло очень много идей с фестивалем "Жара", которые мы обсудим с Эмином Агаларовым".

Юлия Барановская, российская телеведущая: "Мне очень понравился фильм, это легкая и невероятно интересная комедия, которая слегка приоткрывает завесу над тем, что происходит за кулисами таких больших фестивалей, как "Жара". Конечно, юмора в этом фильме больше, чем реалити. Этот фильм обязателен к просмотру, потому что ты выходишь из кинотеатра с отличным настроением, улыбкой на лице. Ведь все любимые артисты, которых ты привык видеть на сцене, теперь выступают в другом амплуа, играют актеров в фильме. Хотелось бы еще отметить, что я очень люблю Баку, и он очень красиво представлен в этом фильме. Потрясающие планы и это достойное представление вашего города. Все получили невероятное удовольствие от съемок, и я уверена, что фильм обязательно понравится зрителям. Более того, считаю, что надо снять продолжение фильма "Жара".

Фильм с 6 сентября можно посмотреть во всех кинотеатрах Баку.

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