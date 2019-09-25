27 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Г. Гараева под управлением народного артиста Азербайджана, известного дирижера Ялчина Адыгезалова.

Как сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана, в рамках концертной программы прозвучат произведения А. Меликова, Ф. Амирова, Ниязи и др.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

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