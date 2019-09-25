https://news.day.az/culture/1159699.html В Филармонии пройдет концерт камерного оркестра им. Г. Гараева
В Филармонии пройдет концерт камерного оркестра им. Г. Гараева
27 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр им. Г. Гараева под управлением народного артиста Азербайджана, известного дирижера Ялчина Адыгезалова.
Как сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана, в рамках концертной программы прозвучат произведения А. Меликова, Ф. Амирова, Ниязи и др.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. Гасымова
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