В Баку и Гяндже стартовал второй Фестиваль азербайджанских народных песен, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль, который направлен на пропаганду национально-духовных ценностей, реализуется Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана и содействии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Азербайджанской национальной консерватории, Международного центра мугама, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Научно-методического центра повышения квалификации при минкультуре, Института фольклора НАНА.

На открытии в Международном центре мугама художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист, директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил, что цель проекта - представить вниманию слушателей народные песни, входящие в Золотой фонд радио, а также редкие композиции народного творчества и песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны.

В концертной программе в сопровождении ансамбля народных инструментов "Xatirə" имени Ахсана Дадашова (художественный руководитель - народный артист Адиль Багиров) Азербайджанского телевидения и радио выступили народные артисты Теймур Мустафаев, Забит Набизаде, заслуженные артисты Тахмираз Ширинов, Гюлюстан Алиева, Бести Севдиева, Севиндж Сарыева и другие.

В Гянджинской государственной филармонии состоялось выступление коллектива "Qədim Ozan" Гёйгёльского государственного ансамбля песни и танца и народной артистки Шахназ Гашимовой.

В рамках фестиваля состоится научный симпозиум с участием музыковедов, занимающихся изучением народных песен, пройдут выступления ансамблей народных инструментов, вокальные вечера. Наряду с известными музыкантами, также выступят молодые профессиональные исполнители. Главный координатор фестиваля - Бахруз Нифталиев, координатор - доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы, музыкальный редактор - Риад Гулиев, редактор - Нурай Алиева.

Фестиваль продлится до 13 октября.

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