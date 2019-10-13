20 октября в Азербайджанском государственном театре песни им. Рашида Бейбутова состоится концерт под названием "Синие ноты".

Как сообщила Day.Az азербайджанский композитор Камалия Ализаде, концерт будет посвящен красивому итальянскому городу Корбетта и первому визиту мэра города Марко Балларини в Баку.

"Нашей дружбе с Марко Балларини в этом году исполнится 20 лет. Мы познакомились в 1999 году на острове Мальта, где я вместе с другими студентами из Азербайджана представляла свою родину. Марко же был там с делегацией из Италии. Тогда мы сдружились, а сегодня дружат и наши семьи. И вот он впервые приезжает в Баку с супругой. В честь этого мы организовали прекрасный концерт, и я очень благодарна всем, кто поддержал этот проект", - рассказала композитор.

В рамках концертной программы композиторы Камалия Ализаде и ее супруг Стефано Мускаритоло представят собственные произведения в исполнении с известными музыкантами. Также в этот вечер прозвучат их аранжировки на музыку из итальянских фильмов.

В этот вечер выступят Фарида Мамедова (сопрано), Элина Исмет (скрипка), Самир Асадов (скрипка), Узеир Махмудбейли (альт), Эйюб Алиев (виолончель), Лала Садыхзаде (ф-но), Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кеманча), Солтан Алиев (нагара) и др.

В беседе с нашим сайтом Камалия Ализаде рассказала, что порой ей снится музыка, и иногда ей удается вовремя проснуться и записать услышанное. Такую музыку она называет "подарком Бога". И вот на этом концерте бакинской публике впервые будет представлено произведение "Cantico notturno". Примечательно, что во сне эту музыку она исполняла именно в городе Корбетта. Ее впоследствии она переложила на ноты для сопрано, струнного оркестра и фортепиано. Слова серенады - стихи Джакомо Леопарди.

Начало концерта в 19:30.

Ф. Агаларова

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