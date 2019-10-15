11 октября в Международном центре мугама прошло мероприятие под названием "Роль межкультурного диалога в сохранении культуры и традиций народов". Мероприятие прошло при совместной организации министерств культуры двух стран - Азербайджана и России.

Заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, выступив с речью отметила, что между Россией и Азербайджаном развивается плодотворный обмен в сфере культуры и искусства. Этому сотрудничеству способствовало подписанное 6-го июня 1995-го года соглашение о сотрудничестве в культурной и научной областях между двумя странами. Помимо этого 2-го декабря 2016-го года в городе Санкт-Петербург министерствами культуры Азербайджана и России была подписана Программа культурного сотрудничества на 2017-2019 годы.

Заместитель министра также рассказала о том, что Кавказ с древних времен является многонациональным регионом планеты. В нашей стране проживают представители различных этнических групп, которые мирно живут с азербайджанцами. Они пользуются своим родным языком, равными правами, сумели сохранить свою культуру, традиции, религию, им обеспечена господдержка в различных формах. Национальные меньшинства, сохраняя свое собственное этническое лицо, имеют возможность создавать национально-культурные общества и активно участвовать в жизни страны.

Толерантность связана с менталитетом азербайджанского народа, которому присуще уважение других духовных ценностей. Каждый год, начиная с 2006-го года, в Баку проводятся фестивали с целью пропаганды культурного наследия национальных меньшинств.

В завершении своего выступления Севда Мамедалиева отметила, что мероприятие "Роль межкультурного диалога в сохранении культуры и традиций народов" будет способствовать пропаганде межкультурных ценностей.

На мероприятии советник министра культуры России Михаил Кожемякин прочитал участникам встречи приветственное письмо министра культуры РФ Владимира Мединского.

Обсуждения продолжились при модераторстве советника министра культуры России Михаила Кожемякина. В мероприятии приняли участие начальник управления Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов, первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова, заместитель министра, директор Дома народного творчества Республики Дагестан Марита Мугадова, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина, директор Научно-методического центра повышения квалификации при министерстве культуры Азербайджанской Республики Асиф Усубалиев, директор Государственного музея азербайджанской музыкальной культуры Алла Байрамова.

На мероприятии было отмечено, что традиционные, национально-этнографические факторы имеют большое значение в национальной культуре. Когда мы говорим о традиционной культуре, то не можем не коснуться понятия "историческая память". В эту концепцию входят различные традиции, национальные особенности, церемонии, праздники, одежда, виды искусства. В этом контексте должны создаваться культурные мосты, сохраняя толерантность, мы должны добиваться мира и взаимного понимания. Мероприятие продолжилось дискуссиями.

Отметим, что Международный центр мугама постоянно организовывает круглые столы международного уровня, научно-теоретические конференции, дискуссии, касающиеся исследования различных жанров музыки, а также народных музыкальных инструментов. На этих проектах знаменитые ученые и музыковеды выступают с докладами об истории музыки, новшествах, происходящих в мире музыки, а также об исследованиях, касающихся этнической музыки. Организуемые Центром мероприятия направлены на пропаганду национально-культурного наследия. Центр мугама осуществляет научно-исследовательскую деятельность, касающуюся вопросов теории и практики музыки, мугамного искусства, а также представляет общественности новые издания и научные монографии.

Н. Гасымова

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