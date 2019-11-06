7 декабря в Международном центре мугама состоится авторский концерт "Экология семи нот" пианиста-композитора, профессора Барселонской Академии Музыки им. Пабло Казальса, обладателя многих музыкальных наград Семена Сона, входящего в международный каталог 17 эксклюзивных пианистов мира.

Как сообщает Day.Az, концерт будет посвящен целям устойчивого развития. Отметим, что в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Цели в области устойчивого развития, направленные на преобразование нашего мира и на объединение всех стран в процессе достижения общего благосостояния, создавая при этом условия для оптимального и сбалансированного использования предоставленных нам ресурсов.

Концерт Семена Сона в Баку станет знаменательным событием в мире музыки. Создав свой неповторимый стиль "New model classic", пианист блистательно соединяет классическую музыку с элементами джаза, тем самым по-своему пересматривает наследие великих композиторов классиков и вносит свои изумительные находки в гармонический язык уже известных сочинений Баха, Моцарта, Чайковского, Гершвина, Рахманинова, Дебюсси...

Примечательно, что, будучи студентом Академии Музыки им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Семен Сон в 1975 году в Москве познакомился с великим азербайджанским музыкантом Вагифом Мустафазаде, который оставил в сердце начинающего пианиста глубочайший след, повлиявший на творческую судьбу музыканта.

В память о выдающемся азербайджанском музыканте Вагифе Мустафазаде пианист исполнит музыкальное "Приношение артисту".

Во Всемирной Антологии "Выдающиеся люди мира" есть замечательные слова, сказанные об этом музыканте: "Игра Семена Сона и его уникальные программы - это всегда событие для публики, влюбленной в музыку. Будучи элитарным пианистом, своим искусством Сеня Сон дает уникальную возможность услышать и почувствовать дыхание Музыкальной Вселенной, путь к которой - это путь к Экологии Души Человека!".

Начало концерта - в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Добавим, что известный пианист проведет мастер-класс на тему "Некоторые размышления о музыкальном образе в произведениях" в Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли 6 декабря в 13:00.

Ф. Агаларова

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