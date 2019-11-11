На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 16 и 17 ноября состоятся гастроли Государственного академического Малого театра России со спектаклем "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя.

Спектакль в постановке народного артиста СССР, лауреата Государственных премий России Юрия Соломина будет представлен с участием звезд российского театра и кино, народных артистов России Ирины Муравьёвой, Людмилы Поляковой, Валерия Афанасьева и других известных актеров.

В преддверие гастролей в эксклюзивном интервью Trend народная артистка России Ирина Муравьёва поделилась впечатлениями о Баку, рассказала о ролях в театре и кино, а также о том, как относится к своей популярности, передает Day.Az .

- Ирина Вадимовна, 16 и 17 ноября вы выступите в постановке "Женитьба" на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Это не первый ваш приезд в Баку. С каким чувством вы приезжаете в наш город?

- Я не первый раз в этом городе. И с самой первой моей поездки я влюбилась в Баку. Меня поразили красота города, людей, то, с каким вкусом одеты тут женщины. И приятно, что в Баку очень доброжелательные люди.

- Говорят, что энергетика сцены и публики в разных городах отличается. Если это так, то какая она, бакинская публика?

- Разумеется, города отличаются. Есть не театральные, а есть театральные. Баку - город театральный, и публика здесь образованная, любящая театр, разбирающаяся в нем. Она ждет новых спектаклей, знает артистов, с удовольствием ходит в театр.

- В этом году вы отпраздновали свой юбилей. Как вообще относитесь к дням рождения? Любите шумные праздники с большой компанией или теплые вечера в кругу самых близких?

- В Малом театре к юбилеям артистов принято выпускать новый спектакль. И мой юбилей не стал исключением. В марте мы выпустили премьеру "Всегда зовите Долли!" по пьесе Торнтона Уайлдера. Это красочный музыкальный спектакль, где много замечательной молодежи. Он стал одновременно подарком театра и возможностью отпраздновать юбилей вместе со зрителем.

- Если не ошибаюсь, в следующем году исполняется 50 лет, как Вы играете на сцене театра. Уже есть планы, как будете отмечать эту дату?

- Недавно с моими сокурсниками - а мы встречаемся каждый год - посчитали и ахнули, что, оказывается, в будущем году исполняется 50 лет, как мы в профессии. Возможно, с ними и отметим.

- По прошествии времени вы пересмотрели взгляд на свои кинороли? Мне кажется, раньше вы немного критично относились, например, к работе в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

- Это было очень давно. Молодости свойственно критическое к себе отношение. И я не была исключением. Не нравилась себе на экране. Но прошло столько времени, и я уже совсем по-другому смотрю на свои роли.

- Сейчас стало модно снимать продолжение легендарных советских фильмов. Как вам кажется, зрителям будет интересно посмотреть, как сложилась судьба героини "Карнавала"?

- А в финале фильма многое уже сказано про ее судьбу.

- А хоть раз додумывали судьбу своих киногероинь?

- Мне кажется, что в этом нет смысла. В фильмах берут самый интересный момент жизни человека, вокруг которого все и строится.

- Как относитесь к своей популярности, повышенному вниманию? На просьбу поклонников сфотографироваться всегда соглашаетесь?

- Фотографироваться я не люблю. Но к ненавязчивому вниманию я отношусь хорошо. Это приятно, это значит, что зрителю нравится то, что ты делаешь, и все не напрасно.

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