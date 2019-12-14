Новогодние приключения Алисы и ее друзей (R)
Окунись в мир волшебства и магии! Помоги Алисе победить Злую Королеву и спасти украденный Новый Год. А поможет тебе в этом самая лучшая команда отважных героев из любимых мультиков.
- Спайдермен
- Бэтмен
- Веном
- Харли Квинн
- Эльза "Холодное Сердце"
- Белоснежка
- Рапунцель
- Барби
- Щенячий патруль
- Трансформеры
Также в программе задействованы московские артисты:
- Иллюзионист с животными - (собачки, обезьянки, голуби) покажет свое авторское шоу, которое дети будут вспоминать еще очень долго.
- Шоу Ходулистов не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.
- Актеры "Мим-Шоу" со своим безудержным позитивом и невероятными историями, рассказанными без слов.
И это еще не всё!
Вас ждут ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА - Виртуозные акробаты, ловкие жонглеры с лучшими номерами.
А еще - вкусное меню, сладости, подарки, увлекательные конкурсы, заводные танцы, флешмоб со всеми сказочными персонажами - ваши дети будут в восторге!
Новый Год встречайте вместе с нами!
Осуществляется трансфер со станции метро "Кёроглу" до "Загульба Палас" и в обратном направлении.
Место: Mangal Steak House Zaqulba
Сеансы: 2-4 января в 11:00, 15:00.
Язык: русский.
Стоимость: 30 AZN; билеты можно приобрести в кассах города iticket или онлайн по ссылке.
Для справок: +994 77 600 0060 iticket
+ 994 55 605 9700
+ 994 50 800 6760
+994 50 226 1150
Адрес: ул. Гюлоглана Мамедова, 17 (пос. Бузовна)
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