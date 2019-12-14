Окунись в мир волшебства и магии! Помоги Алисе победить Злую Королеву и спасти украденный Новый Год. А поможет тебе в этом самая лучшая команда отважных героев из любимых мультиков.

- Спайдермен

- Бэтмен

- Веном

- Харли Квинн

- Эльза "Холодное Сердце"

- Белоснежка

- Рапунцель

- Барби

- Щенячий патруль

- Трансформеры

Также в программе задействованы московские артисты:

- Иллюзионист с животными - (собачки, обезьянки, голуби) покажет свое авторское шоу, которое дети будут вспоминать еще очень долго.

- Шоу Ходулистов не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

- Актеры "Мим-Шоу" со своим безудержным позитивом и невероятными историями, рассказанными без слов.

И это еще не всё!

Вас ждут ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА - Виртуозные акробаты, ловкие жонглеры с лучшими номерами.

А еще - вкусное меню, сладости, подарки, увлекательные конкурсы, заводные танцы, флешмоб со всеми сказочными персонажами - ваши дети будут в восторге!

Новый Год встречайте вместе с нами!

Осуществляется трансфер со станции метро "Кёроглу" до "Загульба Палас" и в обратном направлении.

Место: Mangal Steak House Zaqulba

Сеансы: 2-4 января в 11:00, 15:00.

Язык: русский.

Стоимость: 30 AZN; билеты можно приобрести в кассах города iticket или онлайн по ссылке.

Для справок: +994 77 600 0060 iticket

+ 994 55 605 9700

+ 994 50 800 6760

+994 50 226 1150

Адрес: ул. Гюлоглана Мамедова, 17 (пос. Бузовна)