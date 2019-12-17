14 декабря в Международном центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") Центра состоялся вечер памяти народного артиста, ханенде Гадира Рустамова.

В начале вечера зрителям была предоставлена возможность насладиться прекрасным исполнением ханенде, продемонстрированным на экране. Прозвучала самая известная в его исполнении народная песня "Sona bülbüllər".

Ведущий мероприятия, ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы рассказал о жизни и творчестве ханенде. Он сообщил о том, что Гадиру Рустамову посвящено более 300 стихов, написанных известными азербайджанскими поэтами и прочитал отрывок из стихотворения Бахтияра Вахабзаде, посвященного ханенде. Ведущий отметил, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев считал Гадира Рустамова одним из известных представителей карабахской певческой школы, достойным продолжателем великих мастеров мугама, знатоком азербайджанской народной музыки, покорившим сердца и запечатлевшимся в памяти многих, который вписал свое имя в историю национального искусства.

Покоряющий слушателей голос исполнителя имел особый тембр, обладал необычной гармонией. В его прекрасном голосе ощущались тоска по Карабаху, нежность, скорбь, вся палитра эмоций.

На вечере своими воспоминаниями о Гадире Рустамове поделились писатель Агиль Аббас, народный артист Рамиз Гулиев, поэты Рамиз Мамедзаде, Юсиф Савалан.

Рамиз Гулиев рассказал о фильме "Üzeyir ömrü və ya Uzun ömrün akkordları", автором и режиссером которого является народный писатель Анар. Отметим, что в этом фильме Рамиз Гулиев снимался вместе с незабываемым ханенде, где он создал образ известного тариста Гурбана Пиримова, а Гадир Рустамов создал образ выдающегося Джаббара Карьягдыоглы. Были также показаны кадры из этого фильма.

На вечере в прекрасном исполнении заслуженных артистов Джабира Абдуллаева, Сeвиндж Сарыевой, Илькина Ахмедова, Фируза Сехавета, а также Эльяра Мамедова и Агакерима Нафиза прозвучали мугамы и народные песни из репертуара Гадира Рустамова. Исполнителей сопровождал инструментальный ансамбль "Buta" под руководством тариста Ровшана Гурбанова.

В завершении мероприятия от имени членов семьи Гадира Рустамова выступил сын ханенде Мехти Рустамов, который отметил, что государство всегда высоко ценит деятельность ханенде и выразил благодарность организаторам мероприятия.

Отметим, что цель проекта "Unudulmayanlar" - реализация творческих вечеров, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей искусства, композиторов, исполнителей мугама, сыгравших незаменимую роль в истории создания азербайджанской национальной музыки.

Н. Гасымова