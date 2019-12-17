20 и 22 декабря в Teatro Municipale di Piacenza состоится премьера новой постановки оперы "Богема" Джакомо Пуччини, где выступят двое молодых азербайджанских оперных вокалистов Магеррам Гусейнов и Азер Рзазаде.

Как сообщает Day.Az, в октябре этого года в Театре "Комунале" имени Лучано Паваротти в Модене М. Гусейнов уже выступал в этой постановке. И теперь он выступит в городе Пьяченца вместе со своим соотечественником и другом Азером Рзазаде. Магеррам исполнит партию Коллена, а Азер - партию Рудольфа.

Отметим, что эта премьера станет первым совместным выступлением азербайджанских исполнителей в одной постановке. Добавим также, то в постановке задействованы итальянцы, и наши вокалисты являются единственными иностранными участниками спектакля.

Режиссером постановки является легендарный баритон Лео Нуччи, который последние годы выступает в качестве режиссера.

Ф. Агаларова