18 декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") прошел концерт под названием "Национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство". На концерте выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев), дирижер - Илаха Гусейнова.

В рамках концертной программы выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов исполнители на таре Афган Искендеров, Самандар Гаджизаде, Авазага Гаджизаде, Рашад Мадатов, Гамид Мамедли, Рамин Арзуманлы, Гусеинага Самедов, пианистка Шахла Юсибова, ханенде Хаяла Гафарзаде и Зумруд Мамедова, исполнитель на гармони Фарид Нагиев, исполнитель на кеманче Махир Гаджиев, исполнительница на каноне Натаван Гаджиева.

Музыкальные инструменты - важные показатели материальной культуры народов. Широкое бытование их различных разновидностей, бесспорно, свидетельствует о богатой, самобытной культуре, сформировавшейся и развивающейся на протяжении многих веков. Музыкальные инструменты сыграли существенную роль в становлении духовного мира человека. По мере развития музыки, для исполнения различных мелодий и их ритмического сопровождения создавались новые, или же усовершенствовались существующие инструменты.

Директор Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева, художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək" Мурад Адыгезалзаде в своей беседе с Day.Az отметил, что народные музыкальные инструменты на протяжении веков сыграли огромную роль в развитии духовного мира и эстетического воспитания человека. Поэтому они наиболее любимые и почитаемые образцы национальной культуры.

"Пройдя долгий исторический путь развития, азербайджанская народная музыка с присущими ей колоритом, динамичностью, эмоциональностью, образностью, ритмичностью и т.д., посредством национальных инструментов донесла до нас многие черты традиционного музыкального творчества и исполнительства. Сегодня они составляют тот элемент музыкальной культуры Азербайджана, который связывает ее прошлое и настоящее. Традиционные музыка и музыкальные инструменты отражают главные особенности азербайджанского национального музыкального мышления и природы национального художественного творчества.

Музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием. Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали еще больше повышают этот интерес. В творчестве наших великих композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве Азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В таком случае, как говорится, мы защитим свой путь, сохраним наши традиции, а молодежь будет жить, работать в национальном духе", - сказал М. Адыгезалзаде.

Отметим, что "Поддержка молодежи" ("Gənclərə dəstək") - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации своих талантов и творческих идей.

Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта музыковед - Айла Керимова-Закария.

Н. Гасымова