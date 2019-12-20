В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов прославленные оперные исполнительницы, сестры - народная артистка СССР Фидан Гасымова и народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова провели в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли мастер-класс по вокальному искусству для молодежи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии также приняли участие народная артистка Натаван Шейхова, преподаватели БМА.

Фестиваль - новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

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