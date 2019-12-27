https://news.day.az/culture/1189298.html Стало известно, где и когда похоронят Галину Волчек
Стало известно, где и когда похоронят Галину Волчек
Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла в четверг в возрасте 86 лет, пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
Об этом сообщил ТАСС актер Сергей Гармаш, передает Day.Az.
"Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны - на Новодевичьем кладбище", - сказал Гармаш. Как сообщили в театре, проститься с Народной артисткой СССР в воскресенье можно будет с 10:00 до 13:00 на основной сцене.
Худрук "Современника" умерла после болезни. Ранее она была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими.
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