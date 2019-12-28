Заслуженный артист Азербайджана Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазовым и электронным музыкантом, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group. В связи с этим сегодня в Международном центре мугама состоялась пресс-конференция, на которой музыкант ответил на вопросы журналистов.

30-летний музыкант популярен как джазовый пианист и автор электронных композиций. Правнук известного азербайджанского оперного певца, актёра, одного из основоположников восточной оперы Гусейнкули Сарабского окончил специализированную музыкальную школу им. Бюльбюля, Бакинскую музыкальную академию им. Уз. Гаджибейли и музыкальный колледж Беркли.

Талант и трудолюбие Исфара позволили ему быстро добиться успеха. Он выступал на таких престижных концертных площадках мира как "Royal Albert Hall", "Queen Elizabeth Hall", "Miles Davis Hall", Jazz Club "Vibrato", Jazz Club Ronnie Scott's, Jazz Club "Zinko", "The Konzerthaus", Jazz Club "Asphalt", Jazz Club "Duc des Lombards", Jazz Club "Porgy & Bess", Jazz Club "Bird's Eye", "Teatre Apollo" и др.

Как сообщает Day.Az, имя азербайджанского музыканта официально включено в обширный музыкальный список Warner Music Group.

Отметим, что в лейбле выпускались и выпускаются Арета Франклин, Эдит Пиаф, "Doors", Бред Мельдау, Нил Янг, Майкл Бубле, Фил Коллинз, Авишай Коэн, Дэвид Гетта, Muse, "Deep Purple", "Bee Gees", Девид Боуи, Алис Купер, Эрик Клептон, "Blur", "Liam Gallagher", "Daft Punk", "Gorillaz", "Green Day", Бруно Марс и сотни других всемирно известных имен.

Контракт, подписанный с таким звукозаписывающим гигантом, представляет собой дверь, открывающую новые перспективы не только для музыканта, но и для азербайджанской музыки в целом.

"Для всех артистов главной точкой преткновения является лейбл. Контракт с Warner был моей мечтой посла участия в джаз-фестивале в Монтре. Это топ-лейбл, где участвует мой кумир Брэд Мельдау.

Переговоры начались пару лет назад. Было нелегко пройти этот путь, совмещая с турами по миру. Они заинтересовались мной на одном из фестивалей. Финальной точкой этого пути стало выступление на jazzahead в Бремене", - сказал И. Сарабский.

Музыкант отметил, что для артиста сотрудничество с лейблом является неким мостом, позволяющим переходить к другим горизонтам.

Говоря о своих планах, Сарабский сказал, что в соответствии с соглашением, подписанным с Warner Music Group, на этом лейбле будут выпущены два альбома. Первый альбом, выпущенный Warner Music Group, будет записан в жанре джаза и его выход запланирован на июнь 2020 года, а перед выходом диска будут презентованы две композиции. В рамках промо-тура в поддержку будущего альбома музыкант будет выступать на различных фестивалях в Европе, где запланированы и сольные выступления во множестве городов - известно, что альбом будет презентован в Гамбурге 11-12 июня 2020 года. А второй альбом И.Сарабского будет относиться к жанру электронной музыки, его первый сингл ожидается в августе-сентябре 2020 года, сам диск увидит свет в конце 2020 года.

В заключение пресс-конференции Исфар порадовал представителей местных СМИ исполнением композиции Horses of Karabagh, которая была презентована на jazzahead в Гамбурге и была встречена публикой с большим интересом.

Ф. Агаларова