https://news.day.az/culture/1194534.html Звезды российского балета выступят в спектакле "Лебединое озеро" в Баку

Звезды российского балета выступят в спектакле "Лебединое озеро" в Баку

Культура, 16 января 2020 13:10 817

15 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ одного из самых востребованных и любимых зрителями спектаклей - балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, для исполнения главных партий в спектакле руководство Театра пригласило звезд российского балета. Партию Одетты-Одиллии будет исполнять прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Кристина Кретова. А в роли принца Зигфрида выступит наш соотечественник, премьер Мариинского Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров.

В этот день в спектакле также примут участие ведущие солисты балетной труппы - народный артист республики  Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, солисты Тимур Одушев, Аян Эйвазова, Юлия Ферштандт и др.

Дирижировать балетом будет главный дирижер театра, заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова

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