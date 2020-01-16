Звезды российского балета выступят в спектакле "Лебединое озеро" в Баку

15 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ одного из самых востребованных и любимых зрителями спектаклей - балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, для исполнения главных партий в спектакле руководство Театра пригласило звезд российского балета. Партию Одетты-Одиллии будет исполнять прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Кристина Кретова. А в роли принца Зигфрида выступит наш соотечественник, премьер Мариинского Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров.

В этот день в спектакле также примут участие ведущие солисты балетной труппы - народный артист республики Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, солисты Тимур Одушев, Аян Эйвазова, Юлия Ферштандт и др.

Дирижировать балетом будет главный дирижер театра, заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова