Day.Az представляет читателям новый проект информационного агентства Trend "А вы знаете, что он - Бакинец?".

Первый материал - об известном актере театра и кино, режиссере-постановщике Московского государственного театра киноактёра, кавалере Ордена Дружбы, заслуженном артисте России Анатолии Яббарове.

Анатолий Ахмедович Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку в большой многодетной семье. Когда ему исполнилось три месяца, его отец умер, и матери, работавшей воспитательницей в детском саду, пришлось одной поднимать семерых детей. Анатолий - самый младший и единственный, кто посвящает свою жизнь искусству.

Окончив десятилетку в Баку, по настоянию родных Анатолий поступил на физико-математический факультет Ашхабадского университета (Туркменистан). Но, проучившись там полтора года, понял, что точные науки не для него, и перешел на факультет русского языка и литературы в педагогический институт. Однако и здесь задержался всего на год. Молодого человека неудержимо тянуло в актерскую профессию - и вскоре эта мечта осуществилась. В 1959 году он был принят во вспомогательный состав Ашхабадского русского драматического театра имени Пушкина, где проработал до 1962 года. А затем отправился в Москву и поступил на актерский факультет ГИТИСа на курс Иосифа Моисеевича Раевского и Николая Викторовича Пажитнова, который закончил в 1966 году.

В 1964 году, будучи студентом третьего курса, Анатолий Яббаров дебютировал в кино в фильме Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой". Его Володька-сектант получился настолько убедительным, что у зрителей возникало полное ощущение того, что перед ними не актер, а реальный герой из жизни.

Анатолий Яббаров исполнял преимущественно эпизодические роли, но его персонажи были яркими и запоминающимися. Благодаря особой фактуре актёру хорошо удавались отрицательные герои: убийца из "Двух капитанов", уголовник по кличке Митяй из "Джентльменов удачи", гробовщик из фильма "Совсем пропащий".

Он стал одним из любимых актеров режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова, сыграл у них несколько заметных ролей - Кинстинтиныча в "Скверном анекдоте", белогвардейца в "Беге", слепца в "Легенде о Тиле". Наумов продолжил сотрудничество с актером и после смерти Алова, пригласив его в свои картины "Тайна Нардо, или Сон белой собаки", "Часы без стрелок" и "Джоконда на асфальте". А в 1988 году даже сыграл в азербайджанском фильме Расима Исмайлова "Частный визит в немецкую клинику". Сыграл в более тридцати фильмах, последний раз снялся в образе писателя Константин Федин в сериале "Фурцева".

В 1988 году в качестве режиссера с большим успехом поставил спектакль по сказке Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Также осуществил постановки спектаклей "Мульти-пульти-ералашки", "Ровно в 12", "Али-Баба и разбойники", "Бродвей... Бродвей, или Любовные страсти звёзд Бродвея". В последнем, премьера которого состоялась в 2005 году, он выступил и в качестве актера, сыграв Берта Хинкла, театрального агента знаменитой примы Бродвея.

Помимо актерской и режиссерской деятельности Анатолий Ахмедович занимается литературным творчеством. В 1999 году была издана его книга "Кадр шестой, дубль последний", куда вошла одноименная пьеса, стихи и несколько рассказов, а в 2013 году - книга "Стоп! Кина не будет!". 81-летний актер в данное время снимается в фильме "Танкист".

Статья подготовлена по материалам из открытых источников в интернете