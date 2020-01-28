Приключенческий фильм азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова "Let me run" (Позволь мне бежать) удостоен премии международного кинофестиваля Hollywood International Moving Pictures в номинации "Лучший боевик и триллер", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Hollywood International Moving Pictures проводится ежеквартально - основная цель заключается в поддержке кинематографистов со всего мира и вдохновении их на создание новых креативных работ.

Сюжет короткометражного фильма построен на истории Орхана Адыгезала, который собирается выступить с мотивационной речью перед большой аудиторией. Он стал инвалидом в результате травмы, полученной девять лет назад, но не сдался...

Режиссер и автор сценария - Эльмар Байрамов (с 2017 года живет и работает в Нью-Йорке), продюсеры - Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли - Турал Манафов. Ранее фильм с успехом был представлен и отмечен в различных номинациях международных инофестивалей в США и Канаде, среди которых Los Angeles Cinematography Awards, New York Cinematography Awards, Canadian & International Short Film Festival, Golden Eagle Awards, Big Apple Film Festival и т.д.