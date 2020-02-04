Стартовал пятый Фестиваль буктрейлеров Азербайджана, сообщил Trend киноактер, продюсер, менталист, учредитель и директор фестиваля Руслан Сабирли, передает Day.Az.

"В 2016 году впервые на Кавказе был учрежден и успешно реализован Фестиваль буктрейлеров, который направлен на повышение интереса к книгам и книгочтению в обществе, выявлению новых талантов в киносфере. Это замечательное событие приурочено ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля. Не случайно, что за все эти годы фестиваль, который стартует с Дня молодежи 2 февраля и завершается 23 апреля, превратился в движение творческой молодежи, собирая вокруг себя талантливых молодых участников. Количество желающих участвовать в фестивале увеличивается каждый год. Ежегодно победителей выбирают почетные члены жюри, в состав которого входят известные личности, заслуженные и народные артисты", - отметил Руслан Сабирли.

Денежные призы за первое, второе и третье места - 1 000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов соответственно; за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" - 1 000 манатов.

Буктрейлер - это видеоролик или трейлер, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, нацеленный на ее продвижение среди читателей.

Целями Фестиваля буктрейлеров являются пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливой и креативной молодежи в сфере кино, развитие буктрейлерства как искусства и направление бизнеса.

Организационный партнер - Министерство культуры Азербайджана. Главный партнер - лидер мобильной связи страны компания Azercell.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.booktrailer.az и в социальных сетях:

Instagram: https://www.instagram.com/BooktrailerFest

Facebook: https://www.facebook.com/BooktrailerFest

Youtube: https://www.youtube.com/BooktrailerFest

По всем вопросам можно обращаться: festival2020@booktrailer.az

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