6 февраля в Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения ханенде, народного артиста Агахана Абдуллаева. Мероприятие было организовано Центром мугама при содействии телеканала "Культура".

На вечере была продемонстрирована видеозапись в исполнении Агаханом Абдуллаевым мугама "Сегях", хранящаяся в золотом фонде государственного телевидения и радио.

На мероприятии выступил народный артист Мансум Ибрагимов, который рассказал о заслугах Агахана Абдуллаева в исполнительском искусстве. М.Ибрагимовым было отмечено, что Агахан Абдуллаев внёс вклад в музыкальную и мугамную культуры, был педагогом известных на сегодня исполнителей мугама. А.Абдуллаев гастролировал в Иране, Турции и многих других странах. Активно участвовал в широкомасштабных программах Фонда Гейдара Алиева, связанных с мугамом. Его деятельность была высоко оценена государством. А.Абдуллаев был удостоен почетных званий - заслуженный артист Азербайджана (1993), народный артист Азербайджана (1998), а также премий - "Симург", "Хумай" и Международной премии Фонда Гейдара Алиева "Золотой чинар" (2015.)

Выступившие на мероприятии народные артисты Алим Гасымов, Вамиг Мамедалиев, заслуженный артист Агалар Байрамов и доктор филологических наук, профессор Вюгар Ахмед рассказали о творчестве и личных качествах А.Абдуллаева.

В художественной части мероприятия состоялось выступление народных артистов Алима Гасымова, Забита Набизаде, Тейюба Асланова, Мелекханум Эйюбовой, Симары Имановой, заслуженных артистов Сабухи Ибаева, Бейимханум Велиевой, Эльнары Абдуллаевой и Мамеда Наджафова. Исполнителей сопровождал ансамбль "Buta".

В завершении мероприятия выступил сын народного артиста Хошбахт Абдуллаев, который выразил благодарность министерству культуры Азербайджана, Международному центру мугама и телеканалу "Культура" за организацию вечера.

Отметим, что МЦМ проводит вечера, посвященные жизни и творчеству, а также пропаганде наследия выдающихся деятелей искусства Азербайджана, сыгравших назаменимую роль в истории развития азербайджанской национальной музыки. В рамках реализуемых Центром мугама проектов "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") и "Qəzəllər" ("Газели") широкой общественности представляется ценная информация об истории мугамного искусства, а также о творчестве выдающихся представителей мугама.