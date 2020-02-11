6 февраля чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Мюриель Пеневер посетила Международный центр мугама. Дипломат встретилась с директором Центра мугама, народным артистом Мурадом Гусейновым.

Тепло поприветствовав гостя, М.Гусейнов рассказал о деятельности и истории создания МЦМ. Директор подчеркнул, что в результате усилий, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в сфере защиты национально-духовных ценностей и пропаганды азербайджанской культуры, азербайджанский мугам был внесен в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Среди осуществляемых Фондом Гейдара Алиева проектов, направленных на защиту национальных и духовных ценностей, а также пропаганду азербайджанской культуры, следует особо отметить создание Международного центра мугама, который служит широкой пропагандой во всем мире одного из главных достояний нашего народа - азербайджанского мугама. В Центре мугама юные исполнители познают тонкости искусства мугама, составляющего фундаментальную часть азербайджанской музыкальной культуры. В Центре проводятся концерты, вечера известных мастеров мугама, международные конференции и фестивали. Было отмечено, что в результате политики государства, а также усилий Фонда Гейдара Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, направленной на защиту и пропаганду национально-культурного наследия Азербайджана, азербайджанская музыка покоряет мир.

Посол в свою очередь затронула вопросы, касающиеся совместной деятельности Центра с музыкальными коллективами Швейцарии в сфере пропаганды этнической музыки, проведения выставок, научно-исследовательской работы, организации концертных программ, пропагандирующих национально-культурное наследие. Посол посмотрела концертную программу в исполнении солистов Центра - молодых ханенде, также получила обширную информацию об азербайджанском мугамном искусстве.

Следует отметить, что создание связей с культурными организациями, функционирующими в сфере музыки в зарубежных странах, а также международное сотрудничество являются приоритетом направления деятельности Международного центра мугама.

В рамках проекта "Жемчужины этнической музыки" музыканты из Греции, Италии, Австрии, Израиля и ряда других стран вместе с азербайджанскими исполнителями мугама выступали с концертными программами. Также Центром были организованы концерты азербайджанских музыкантов в Швейцарии, Франции, Польше, Китайской Народной Республике, Марокко, Индии, России, Грузии.