"Международным центром мугама используются современные формы пропаганды классического искусства" - эта фраза, прозвучавшая в утреннем эфире канала "Культура" принадлежит секретарю Союза писателей Азербайджана, писателю-драматургу, исполнительному директору VII телевизионного конкурса "Мугам" Ильгару Фахми. 

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