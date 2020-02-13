https://news.day.az/culture/1202636.html Ильгар Фахми: «Центром мугама используются современные формы пропаганды классического искусства» - ВИДЕО
Ильгар Фахми: «Центром мугама используются современные формы пропаганды классического искусства» - ВИДЕО
"Международным центром мугама используются современные формы пропаганды классического искусства" - эта фраза, прозвучавшая в утреннем эфире канала "Культура" принадлежит секретарю Союза писателей Азербайджана, писателю-драматургу, исполнительному директору VII телевизионного конкурса "Мугам" Ильгару Фахми.
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