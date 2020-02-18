Скрипач, лауреат международных конкурсов, профессор Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Роман Федчук впечатлен красотой столицы Азербайджана. Об этом сказал музыкант, впервые приехавший в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Роман Федчук вошел в состав жюри III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора WORLD HARMONY ("Мир гармонии"), который проходит в Баку 17-24 февраля.

В рамках фестиваля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт с участием двух виртуозов - известного пианиста, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и скрипача Романа Федчука.

"Концерт прошел очень удачно, мы впервые с Мурадом Адыгезалзаде играли вместе. В Академической филармонии имени Муслима Магомаева очень хорошая акустика, там очень приятно и легко выступать. Должен признаться, что у нас была одна репетиция, да и она весьма короткая. Для того репертуара, с которым мы выступали это довольно мало, но мы смогли быстро "сойтись" и, думаю, что довольно удачно вместе интерпретировали", - поделился впечатлениями от концерта музыкант.

Федчук также рассказал о мастер-классе, который провел для юных азербайджанских скрипачей.

"Очень хорошие, перспективные, музыкальные ребята, у некоторых есть недочеты технического плана, но которые в целом меня очень приятно удивили. Замечательно, что в стране столько одарённых музыкантов, есть большой потенциал. Один- или двухдневный мастер-класс позволяет определить направление развития своего таланта, выявить технические проблемы у учащихся. Это метод, который нужна молодым людям для определения перспектив дальнейшего развития", - добавил музыкант.

Отметим, что цель и задача конкурса "WORLD HARMONY" - пропаганда классической музыки и популяризация фольклора, выявление и поддержка особо одаренных детей и их сотрудничество, повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов.