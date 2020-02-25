22-го февраля в Международном центре мугама прошло мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения поэта Мамеда Ильгара.

Юбилейный вечер, ведущим которого был секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, начался с демонстрации видеоролика, посвященного жизни и творческой деятельности поэта. На мероприятии выступили профессор Рустам Камал, академик Низами Джафаров, народные поэты Нариман Гасанзаде, Сабир Рустамханлы, директор Фонда писателей Аждер Ол и другие представители азербайджанской литературы, рассказавшие о творчестве поэта. Было отмечено, что в творчестве поэта нашли отражение идеология азербайджанства, национального единства и привязанность к Родине. Наряду с азербайджанским читателем, литературоведы и любители поэзии тюркоязычных стран также хорошо знакомы с творчеством поэта.

На вечере выступили заслуженные артисты Тайар Байрамов, Илькин Ахмедов, Ашуг Зульфия, ашуги Авды Мусаев, Самир Джалалоглы, Шаиг Инджели, Шахрияр Караханлы, ханенде Реване Курбанова.

Отметим, что Центр мугама реализовывает вечера, посвященные творчеству деятелей искусства и пропагандирующие ашугское искусство. Среди них можно отметить такие проекты, как "Сокровищница тайн", "Газели", "Вечера ашугской музыки", целью которых является популяризация национального наследия и классической литературы.