https://news.day.az/culture/1217628.html Музей ковра представит онлайн-лекцию об азербайджанском национальном костюме
Музей ковра представит онлайн-лекцию об азербайджанском национальном костюме
В рамках мероприятий по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции в стране приостановлена деятельность музеев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанские музеи перешли в онлайн-режим и знакомят зрительскую аудиторию с экспозициями на своих страницах в социальных сетях.
Сегодня, 30 марта, в 16.00 на официальной странице Азербайджанского национального музея ковра в Facebook будет представлена онлайн-лекция видного эксперта, доктора философии по истории, доцента Гюльзады Абдуловой на тему "Национальный костюм".
Зрители получат возможность задать вопросы эксперту в прямом эфире.
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