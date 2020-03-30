Музей ковра представит онлайн-лекцию об азербайджанском национальном костюме

В рамках мероприятий по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции в стране приостановлена деятельность музеев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанские музеи перешли в онлайн-режим и знакомят зрительскую аудиторию с экспозициями на своих страницах в социальных сетях.

Сегодня, 30 марта, в 16.00 на официальной странице Азербайджанского национального музея ковра в Facebook будет представлена онлайн-лекция видного эксперта, доктора философии по истории, доцента Гюльзады Абдуловой на тему "Национальный костюм".

Зрители получат возможность задать вопросы эксперту в прямом эфире.