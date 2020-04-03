https://news.day.az/culture/1219561.html Фидан Гаджиева даст онлайн-концерт из дома
Фидан Гаджиева даст онлайн-концерт из дома
Сегодня, 3 апреля, в 17:00 по инициативе Главного управления культуры города Баку состоится онлайн-концерт народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой.
Как сообщает Day.Az, известная оперная певица выйдет в прямой эфир в социальных сетях Instagram и Facebook. Находясь в своем доме, певица порадует меломанов прекрасным исполнением.
Следите за страницами @bakimedeniyyetidaresi и @fidan.haciyeva.official.
Н. Гасымова
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