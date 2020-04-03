Международный центр мугама в дни социальной изоляции представляет 3 новых онлайн-проекта

Согласно решению Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики с 14 марта в связи с риском распространения коронавируса на территории всей страны приняты меры социальной изоляции. В связи с этим Международный центр мугама, как и все другие культурные учреждения, приостановил концерты и проекты.

Со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева приняты необходимые и неотложные меры против распространения коронавируса в нашей стране. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева обратились к народу, призвав людей не покидать свои дома без особой необходимости и соблюдать карантинный режим. Сегодня государство в борьбе с коронавирусом делает все необходимое для защиты здоровья и жизнедеятельности людей. Мы все должны быть солидарны в борьбе с коронавирусом. Уверены, что в результате усилий государства под руководством Президента Ильхама Алиева и азербайджанского народа в скором времени достойно выйдем из сложившейся ситуации.

С целью проведения полезного досуга населения и пропаганды культуры, в дни изоляции министерство культуры реализует различные культурные онлайн-проекты, которые служат культурной активности населения. МЦМ, в свою очередь, приложит все усилия для того, чтобы в дни изоляции сделать досуг граждан интересным, реализовывая различные проекты, посвящённые богатому мугамному искусству. МЦМ, постоянно реализующий различные концерты, научно-теоретические и исследовательские проекты, временно придёт на встречу со зрителями с онлайн-проектами, которые можно посмотреть на Facebook и Instagram страницах МЦМ.МЦМ представит 3 онлайн-проекта.

Первый проект носит познавательный характер. Он фокусируется на обращениях исполнителей мугама к зрителям.

На втором проекте будут организованы мугамные концерты, которые можно посмотреть на Facebook и Instagram страницах МЦМ. На третьем проекте МЦМ намерен представить лекции, посвящённые корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра, а также экспозициям древних музыкальных инструментов. Цель данных проектов - приблизить зрителей на один шаг к искусству, мугамному наследию, а также пропаганда богатой коллекции национальных музыкальных инструментов, корифеев мугама широкой аудитории.

В скором времени можно будет ознакомиться с графиком проектов МЦМ, которые будут размещены на Facebook и Instagram страницах МЦМ .