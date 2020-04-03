Международный центр мугама представляет три новых онлайн-проекта

Международный центр мугама в дни социальной изоляции представляет три новых онлайн-проекта, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

В рамках мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции в стране приостановлена деятельность всех учреждений культуры.

"Со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева приняты необходимые экстренные меры против распространения коронавируса в нашей стране. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обратились к народу, призвав людей не покидать свои дома без особой необходимости и соблюдать карантинный режим. Сегодня государство в борьбе с коронавирусом делает все необходимое для защиты здоровья и жизнедеятельности людей. Мы все должны быть солидарны в борьбе с коронавирусом. Уверены, что в результате усилий государства под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в скором времени достойно выйдем из сложившейся ситуации", - отмечено в сообщении Центра.

По словам собеседника агентства, с целью проведения полезного досуга населения и пропаганды культуры, в дни социальной изоляции министерство культуры реализует различные онлайн-проекты.

"Международный центр мугама, в свою очередь, в рамках реализации проектов, посвящённых мугамному искусству, прилагает все усилия для того, чтобы в дни изоляции сделать досуг сограждан интересным.

Международный центр мугама регулярно реализующий различные концертные, научно-теоретические и исследовательские проекты, переходит на онлайн-проекты, с которыми можно ознакомиться на страницах учреждения в Facebook и Instagram.

Центр представляет зрителям три проекта. Первый - носит познавательный характер, он фокусируется на обращениях исполнителей мугама к зрителям.

Во втором проекте предусмотрены концерты мугама, которые также можно посмотреть в социальных сетях.

Третий проект представляет лекции, посвященные корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра, а также экспозициям старинных музыкальных инструментов. Цель данных проектов - привлечение зрителей к искусству, мугамному наследию, а также широкая популяризация богатой коллекции национальных музыкальных инструментов", - говорится в сообщении Центра.