Forbes: Азербайджан и Баку находятся в эпицентре возрождения ковроткачества в XXI веке

Азербайджан и его столица Баку находятся в эпицентре возрождения ковроткачества в XXI веке, пишет Стефан Рабимов на Forbes.com.

Как сообщает Day.Az, в публикации под названием "В Азербайджане ковровые ремесленники скромно сохраняют многовековые традиции", рассказывается об истории и традициях ковроткачества в стране.

Автор отмечает, что традиционное азербайджанское искусство ковроткачества в 2010 году было включено ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. Сегодня ковроткачество пользуется большой популярностью и находится в центре внимания покупателей из других стран мира, а также нового поколения местных ремесленников.

"От берегов Каспийского моря до долин Ширвана и подножья Талышских гор - каждый из десяти регионов Азербайджана имеет свои местные традиции ковроткачества и отличающиеся элементы дизайна. Фактически, можно с легкостью изучить и исследовать страну, следуя по маршруту мастерских "Азерхалча", где местные ремесленники производят более 500 образцов", - обращает внимание С.Рабимов.

Он знакомит зарубежных читателей с Азербайджанским национальным музеем ковра.

"Нынешнее здание музея, спроектированное австрийским архитектором Францем Янцем, напоминает свернутый ковер и является архитектурной жемчужиной наряду со зданием Центра Гейдара Алиева, построенным по проекту известного архитектора Захи Хадид, в котором также находится уникальная коллекция ковров, а также Огненными башнями", - пишет автор.

В материале приводится комментарий директора музея Ширин Меликовой, которая рассказывает о ценности азербайджанских ковров. Также отмечается, что азербайджанские ковры были неотъемлемой частью европейского культурного ландшафта со времен позднего средневековья. Их можно увидеть в таких оригинальных произведениях того периода, как "Мадонна с младенцем" (1487) Ганса Мемлинга, "Послы" (1533) Ганса Гольбейна-младшего и "Благовещение со святым Эмидием" (1486) Карло Кривелли.

"Похоже, мир готов вновь открыть для себя гордую красоту Азербайджана", - пишет в заключении С.Рабимов.

Н. Гасымова