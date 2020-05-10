Народный артист Алибаба Мамедов – Его песни всегда актуальны

Гостями очередного выпуска совместного проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет), транслируемого в прямом эфире из Международного центра мугама, стали народный артист Мансум Ибрагимов, заслуженные артисты Эльчин Гашимов и Эльнур Ахмедов, а также заслуженный работник культуры Сеадет Тахмиразгызы, которые рассказали о творчестве Алибабы Мамедова и его заслугах в развитии азербайджанского музыкального искусства. В программе было отмечено, что А. Мамедов написал более 100 песен и теснифов, оставивших неизгладимый след в сердцах слушателей.

Мансум Ибрагимов отметил, что Алибаба Мамедов является старейшиной мугамного искусства, человеком, в котором всегда нуждаются исполнители мугама. Написанные им песни всегда актуальны. Эти песни построены во всех ладах мугама. М.Ибрагимов отметил, что в феврале в Центре мугама в рамках проекта "Gəncləşən muğam" (Молодеющий мугам) прошел концерт, посвященный 90-летию мастера мугама. Песни и теснифы Алибабы Мамедова входят в репертуар каждого исполнителя мугама.

Сеадет Тахмиразгызы рассказала о книге "Bizim ustad", которую она посвятила Алибабе Мамедову, отметив, что А.Мамедов, усовершенствовав мастерство исполнения, которому его учил его преподаватель Сеид Шушинский, в течение многих лет передавал его молодому поколению. Как достойный продолжатель обладающей глубокими историческими корнями азербайджанской школы ханенде, Алибаба Мамедов является большим мастером, еще более обогатившим сокровищницу национальной музыки. Оригинальная манера исполнения, мелодичный голос и высокая сценическая культура снискали Алибабе Мамедову всенародную любовь. Творческий путь известного педагога Алибабы Мамедова, успешно работающего на протяжении многих лет в области преподавания мугама, является школой искусства для молодого поколения ханенде. Заслуженные артисты Эльчин Гашимов и Эльнур Ахмедов рассказали о педагогической деятельности народного артиста, кавалера орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал" ("Независимость") Алибабы Мамедова, отметив, что когда-то являлись солистами ансамбля "Humayun", руководителем которого был Алибаба Мамедов.

В прямом эфире прозвучали любимые всеми песни "Yaşa ürəyim" и "Min yaşasın", автором которых является Алибаба Мамедов.

Отметим, что съемки проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются из МЦМ в прямом эфире три дня в неделю. Прямые трансляции также представляются на странице МЦМ в Facebook. С анонсами концертов можно ознакомиться на страницах МЦМ в социальных сетях.

Н. Гасымова