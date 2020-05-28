Инара Бабаева представила клип в честь Дня Республики

Солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Инара Бабаева представила клип на песню "Ölkəm" ("Моя страна", на слова Шахина Мусаоглу и музыку Тамиллы Ахадовой).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализован при поддержке Mədəniyyət TV.

Инара Бабаева отметила, что клип посвящен Дню Республики, отмечаемому 28 мая.

По ее словам, песня молодого композитора Тамиллы Ахадовой написана в неоклассическом жанре. Цель проекта - представить красоту нашей страны на языке музыки.

Отметим, что Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку и республика пала.

День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.